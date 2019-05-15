الرئيس المصري يستقبل ولي عهد أبوظبي في القاهرة

السيسي لدى استقباله محمد بن زايد

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:06 15/05/2019 حدث بتاريخ: 22:09 15/05/2019

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وصل إلى القاهرة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبليه.

من جهته، قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية :"يستقبل السيد الرئيس اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليحل ضيفا كريما علي وطنه الثاني مصر".