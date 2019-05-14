مسؤول: أمريكا تعتقد أن وكلاء متعاطفين مع إيران ربما هاجموا ناقلات قبالة الإمارات

ميناء الفجيرة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:03 14/05/2019 حدث بتاريخ: 23:19 14/05/2019

قال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها.

وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة يوم الأحد.