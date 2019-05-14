اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة يسفر عن أربعة قتلى في الصومال

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 14/05/2019 حدث بتاريخ: 15:41 14/05/2019

قتل أربعة اشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح الثلاثاء في مقديشو عندما صدم انتحاري سيارة مفخخة بمبنى بلدية حي في المدينة، كما ذكر مصدر أمني صومالي وشهود.

وقال المسؤول الأمني محمد صمو إن "انتحاريا صدم سيارة محشوة بالمتفجرات بمدخل بلدية وردينغلي. نعرف أن أربعة أشخاص على الأقل قد قتلوا وأن آخرين أصيبوا في الانفجار".

وتحدث شهود عن حصيلة مشابهة وقالوا إن الانفجار قد دمر مبنى البلدية وعددا من المباني المجاورة.

وذكر سعيد فاري، أحد الشهود "كان انفجارا كبيرا دمر كثيرا من المباني ومركبات في المنطقة. ونُقلت جثث وعدد كبير من الجرحى بسيارة إسعاف".

وكان عمدة الحي في المبنى لدى وقوع الانفجار، لكنه لم يصب بجروح، كما ذكرت مصادر إدارية وأمنية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن الإسلاميين المتطرفين الذين ينتسبون إلى تنظيم القاعدة، معتادون على شن عمليات مماثلة في العاصمة الصومالية.

وفي 2011 طُرد الشباب من مقديشو، ثم فقدوا بعد ذلك معظم معاقلهم. لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية كبيرة ينفذون منها عمليات حرب عصابات واعتداءات انتحارية، بما في ذلك في العاصمة، ضد أهداف حكومية أو أمنية أو مدنية.

وقد أقسموا على الاطاحة بالحكومة الصومالية، المدعومة من المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي يبلغ قوامها 20 ألف جندي.