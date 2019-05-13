المجلس العسكري بالسودان يقول إن ضابطا قتل وأصيب عدد من المحتجين في اشتباكات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 1:58 14/05/2019 حدث بتاريخ: 1:24 14/05/2019

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا بالشرطة العسكرية قتل وأصيب عدد كبير من المحتجين في اشتباكات بالخرطوم مساء اليوم الاثنين.

واتهم المجلس في بيان مجموعات مسلحة غير سعيدة بالتقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، بفتح النار في مواقع الاحتجاجات والتحريض على العنف.

وقال "دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".