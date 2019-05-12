الإمارات تعلن تعرض أربع سفن من عدة جنسيات للتخريب في مياهها قبالة إيران

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:57 12/05/2019 حدث بتاريخ: 22:04 12/05/2019

في واقعة نادرة في الدولة الخليجية التي تتمتع باستقرار أمني كبير، تعرضت أربع سفن تجارية للتخريب في المياه الإماراتية قبالة إيران وفق ما أعلنت الإمارات الأحد دون أن تقدم تفاصيل عن طبيعة هذه الأعمال أو الجهة المسؤولة عنها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية (...) في المياه الاقتصاديةلدولةالإمارات"، قرب إمارة الفجيرة على بعد حوالى 115 كلم من إيران.

وأوضحت أن "العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن"، مضيفة أنه يجري التحقيق "حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية".

"تطور خطير"

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول ظروف الواقعة النادرة في المياه الإماراتية. لكنها اعتبرت أن "تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا"، داعية المجتمع الدولي إلى "القيام مسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

والإمارات عضو قيادي إلى جانب السعودية في التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية في اليمن المجاور في معاركها مع الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران. في حين تنفي طهران هذا الاتهام، وتقول إن دعمها للحوثيين سياسي فقط.

توتر العلاقات بين إيران والإمارات

والعلاقات بين الإمارات وإيران متوترة منذ أن قطعت السعودية علاقاتها مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة مظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في العاصمة وإحراقه.

ويأتي الحادث في المياه الإماراتية في خضم مرحلة من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي-52" أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج.

وكانت الإمارات قد نفت في وقت سابق الأحد تقارير إعلامية تحدّثت عن وقوع "تفجيرات" في ميناء الفجيرة الذي تصدر منه الدولة الثرية جزءا من إنتاجها النفطي.

وجددت وزارة الخارجية في بيانها القول إن العمل يسير في ميناء الفجيرة "بشكل طبيعي وبدون أي توقف".