محكمة مصرية تعاقب 2 بالإعدام و8 بالسجن في قضية هجوم على كنيسة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:59 12/05/2019 حدث بتاريخ: 15:24 12/05/2019

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بالقاهرة اليوم الأحد حكما بالإعدام على متهمين اثنين وأحكاما بالسجن بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد على ثمانية آخرين في قضية هجوم على كنيسة ومتجر بضاحية حلوان أودى بحياة عشرة أشخاص.

ووقع الهجوم في ديسمبر كانون الأول 2017 عندما أطلق مسلح النار على مسيحيين في متجر بضاحية حلوان في جنوب القاهرة فأرداهما قتيلين ثم أطلق النار على كنيسة مار مينا القريبة فقتل رجل شرطة مسلما كان يحرس الكنيسة وسبعة مصلين مسيحيين.

ونسبت السلطات الهجوم إلى المتهم الأول في القضية الذي قضت المحكمة اليوم بإعدامه هو ومتهم آخر هارب شارك في التخطيط للهجوم.

وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد وأربعة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات ومتهمين اثنين بالسجن ثلاث سنوات وبرأت متهما واحدا.

وهناك متهمان آخران من بين المحكوم عليهم هاربان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

ومثل المتهم الأول في قفص الاتهام اليوم مرتديا ملابس السجن الحمراء لصدور حكمين عسكريين عليه من قبل بالإعدام بعد إدانته بمهاجمة مقار عسكرية.

وبعد صدور الحكم اليوم عانق المتهم الأول المتهمين الآخرين الماثلين في قفص الاتهام وهو يبتسم. ولم يتسن الحصول على تفسير لذلك.

والحكم الذي صدر اليوم نهائي. لكن يجوز للمحكوم عليهم التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري لتخفيف الحكم.

وتصل نسبة المسيحيين في مصر إلى نحو عشرة في المئة من السكان وتعرضوا في السنوات الماضية لهجمات إسلاميين متشددين.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قتل سبعة من المسيحيين لدى عودتهم من تعميد طفل في أحد الأديرة بمحافظة المنيا التي تقع على مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم أيضا وعدة هجمات أخرى سابقة.