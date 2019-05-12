إسرائيل تعيد فتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم مع قطاع غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:43 12/05/2019 حدث بتاريخ: 11:43 12/05/2019

أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل أعادت صباح اليوم الأحد فتح معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من إغلاقهما بسب تصاعد التوترات بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم عن مصادر مطلعة القول إنه جرى الاتفاق على الشروع بدءاً من يوم غد الاثنين بإدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع إلى قطاع غزة التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المئة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 ميلاً في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، مقابل وقف أي هجمات ضد إسرائيل وكبح جماح المظاهرات ووقف استخدام الوسائل الخشنة، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة والسماح فقط بالتظاهر السلمي.

ونجحت مصر الأسبوع الماضي في وضع اتفاق جديد لوقف النار موضع التنفيذ بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات عدة خلال يومين من المواجهات التي خلّفت 25 قتيلاً في قطاع غزة وأربعة إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة. وشهد يوما المواجهات أيضاً إطلاق أكثر من 600 صاروخ من غزة وضرب إسرائيل 350 هدفاً في القطاع.

وإذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناء بحرياً.

ويفترض أن يصل إلى غزة خلال يومين السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، للإشراف على توزيع 30 مليون دولار كمنحة قطرية لحماس. وتعد الحركة الإسلامية الفلسطينية دخول هذه الأموال الخطوة الأهم تجاه بدء إسرائيل تطبيق الاتفاق.