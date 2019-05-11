قيادي حوثي يقول الانسحاب الأحادي من موانئ نتيجة لرفض التحالف تنفيذ اتفاق ستوكهولم

محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في اليمن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:41 11/05/2019 حدث بتاريخ: 12:42 11/05/2019

قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في اليمن على تويتر يوم السبت إن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لها من ثلاثة موانئ رئيسية ”جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم“ تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمهد الطريق أمام السلام.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 من مايو أيار. والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال القيادي الحوثي إن الانسحاب سيبدأ الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).