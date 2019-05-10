مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:10 10/05/2019 حدث بتاريخ: 23:11 10/05/2019

كرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا في بيان مشترك ، لكنه لم يذكر اسم الرجل القوي خليفة حفتر ، الذي يواصل هجومه على طرابلس.

وأمر حفتر ، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي ، قواته الشهر الماضي بالاستيلاء على طرابلس من قبضة حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً.

وبعد اجتماع مغلق ، أعرب المجلس المؤلف من 15 عضوًا عن "قلقه العميق" بشأن عدم الاستقرار والوضع الإنساني المتدهور حول طرابلس.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العودة إلى المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد للمساعدة في نجاح جهود الوساطة.

ولم يذكر البيان أي شروط مسبقة أو يدعو حفتر على وجه التحديد إلى وقف هجومه.

ووصل القتال الدائر حول طرابلس ، الذي أودى بحياة حوالي 400 شخص ، إلى طريق مسدود ، مع عدم تمكن أي من الجانبين من إحراز تقدم كبير.

ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان على الأقل: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تدعمها الأمم المتحدة، والأخرى في مدينة طبرق شرقي البلاد.وهي المتحالفة مع حفتر.