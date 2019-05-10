مقتل فلسطيني بنيران اسرائيلية خلال مواجهات على حدود غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:20 10/05/2019 حدث بتاريخ: 21:21 10/05/2019

قتل فلسطيني الجمعة بنيران الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات تحولت الى مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما افادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة لفرانس برس "استشهد المواطن عبد الله جمعة عبد العال (24 عاما) برصاص قوات الاحتلال بعد إصابته بالبطن والحوض شرق رفح".

واضاف ان 13 فلسطينيا آخرين اصيبوا بنيران اسرائيلية.

وشارك آلاف من الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة التي تعتبر أقل عنفا من أيام الجمعة الماضية، اذ لم يطلق الناشطون أي بالونات حارقة، كما أن إطلاق النار من الجنود الإسرائيليين كان أقل من السابق، وفق عدد من المشاركين.

وقدرت متحدثة عسكرية اسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات بستة آلاف شخص ولم تعلق على مقتل الفلسطيني.

ويراقب الوفد الأمني المصري الذي وصل مساء الخميس إلى غزة، هذه الاحتجاجات في الجانبين، في اطار مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار وتفاهمات التهدئة.

وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار فجر الإثنين بعد يومين من مواجهة عسكرية كانت الأعنف منذ حرب 2014.

وقتل 25 فلسطينيا، بينهم 9 مقاتلين على الأقل، وأربعة في الجانب الاسرائيلي، خلال يومين من التصعيد.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار الخانق على القطاع ضمن تفاهمات التهدئة.