إسرائيل توسع منطقة الصيد في بحر غزة

ميناء غزة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:59 10/05/2019 حدث بتاريخ: 15:10 10/05/2019

قررت السلطات الإسرائيلية إعادة توسعة مساحة الصيد حتى 12 ميلًا في بحر قطاع غزة واستئناف الصيد من جانب الفلسطينيين بعد إغلاق البحر لنحو أسبوع.

ونقلت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة عن نقيب الصيادين في غزة نزار عياش قوله إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها إعادة توسعة مساحة الصيد اعتبارًا من صباح الجمعة.

وأشار في بيان صحفي إلى أنه ستعاد المساحة إلى 12 ميلًا من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا و6 أميال حتى بيت لاهيا شمالًا ابتداءً من يوم الجمعة الساعة 00:10 صباحًا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق البحر يوم السبت الماضي في اعقاب مواجهات يوم الجمعة الماضي وتبادل اطلاق الصواريخ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي اسفر عن مقتل 31فلسطينيا واربعة إسرائيليين .

ويرعى الوفد الامني المصري المتواجد في غزة محادثات لتثبيت التهدئة بين الفصائل واسرائيل.