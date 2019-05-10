المعارضة السورية تشن هجوما لاستعادة مواقع في ريف حماة من القوات الحكومية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:05 10/05/2019 حدث بتاريخ: 15:07 10/05/2019

بدأت فصائل المعارضة السورية اليوم الجمعة هجوماً واسعاً لاستعادة مدن وبلدات كانت القوات الحكومية السورية قد استولت عليها في ريف حماة شمالي سورية خلال اليومين الماضيين.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " دخلت فصائل المعارضة بلدة كفرنبودة صباح اليوم بعد كسر خطوط دفاع القوات الحكومية وتجري الان معارك في الاحياء الشمالية الشرقية ".

وأكد القائد العسكري ،الذي لم يتم تسميته، للـ(د.ب.أ) " سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية بعد استهداف ثلاث سيارات بينها سيارة عسكرية كبيرة لهم ومواقعهم بصواريخ موجهة ما دفع عدد كبير منهم للهروب ومغادرة البلدة ، وتدخل الطيران الروسي الذي قصف نقطة للقوات الحكومية ".

يشار إلى أن الحكومة السورية وحليفتها روسيا بدأتا الأسبوع الماضي موجة هجمات على معقل المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، حيث تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية هناك للقصف.

وقرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن سورية مع تنامي المخاوف من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حماة وادلب شمالي سورية، وذلك بناء على طلب ألمانيا والكويت وبلجيكا، التي تشترك في المسؤولية عن القضايا الإنسانية في الأجندة السورية بمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

وأعلن أمس الخميس اكثر من 30 فصيلاً عسكرياً في محافظتي حماة وادلب ابرزها هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة وحركة احرار الشام وجيش العزة وجيش النصر وجيش المجاهدين وجيش ادلب الحر عن اطلاق غرفة عمليات " فتح دمشق "ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهة كفرنبودة وقلعة المضيق وجبل شحشبو.