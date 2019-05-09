تغيير وزاري في #الأردن يشمل ثماني حقائب

عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني خلال مؤتمر صحفي في عمان يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 1:40 10/05/2019 حدث بتاريخ: 0:49 10/05/2019

أجرى عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني تغييرا وزاريا يوم الخميس في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذت في البلاد خلال الأسابيع الماضية وصفها مسؤولون بأنها تستهدف مواجهة التحديات المتنامية في المملكة.

وشمل التعديل، وهو الثالث منذ تولي الرزاز المنصب قبل نحو عام، ثماني حقائب وزارية دون المساس بالوزارات السيادية ومنها المالية والخارجية.

ويأتي ذلك في أعقاب تغييرات في قيادة دائرة المخابرات العامة التي امتد نفوذها إلى شتى مجالات الحياة العامة في السنوات الماضية.

وعين الملك عبدالله الأسبوع الماضي اللواء أحمد حسني مديرا لدائرة المخابرات العامة بعد أن أقال سلفه وأشاد بدور الجهاز لكنه انتقد في ذات الوقت المخالفات التي ترتكبها مجموعة صغيرة اتهمها بوضع مصالحها الشخصية قبل مصالح الوطن.

كما أقر العاهل الأردني قبل ذلك بأيام إعادة هيكلة فريق مكتبه في القصر وأتى بوجوه جديدة وزاد عدد كبار المستشارين.

وتزامنت القرارات مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ومخاوف بين أوساط المسؤولين من تداعيات محتملة على الأردن من خطة للسلام في الشرق الأوسط ينتظر أن تطرحها الولايات المتحدة بعد رمضان في أوائل يونيو حزيران.

وعبر الملك عبدالله عن تخوفه من أن الخطة التي لم يكشف النقاب عنها بعد قد تجبر الأردن على القبول بحل يضطره لقبول تسوية دائمة لأوضاع الكثير من ذوي الأصل الفلسطيني على أراضيه.

ويقول مسؤولون إن التعديل الوزاري الذي تم يوم الخميس سيرسخ من التفويض الممنوح للرزاز لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لدفع النمو في البلد المثقل بالديون.

وقال الرزاز في تصريحات بعد أداء الوزراء الجدد لليمين إن البلاد تمر بظروف مليئة بالتحديات.