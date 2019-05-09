العراق: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 15 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مساء الخميس سوقا في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:04 10/05/2019 حدث بتاريخ: 0:06 10/05/2019

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدم إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد. مضيفا أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح". كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي هذه الحصيلة.

ووقع الهجوم في الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ)، وهو وقت يتجمع فيه الناس بعد الإفطار في شهر رمضان.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد. لكن الجهاديين ما زالوا يملكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.