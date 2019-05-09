تقرير دولي يرجح استخدام طائرة مسيرة مسلحة على يد قوات حفتر أو "طرف ثالث"

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:16 09/05/2019 حدث بتاريخ: 10:05 09/05/2019

أظهر تقرير سري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات المنظمة الدولية يحققون في استخدام مرجح لطائرة مسيرة مسلحة من جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أو "طرف ثالث" داعم لها في هجوم تعرضت له الشهر الماضي قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وتوصل التقرير الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إلى أن صاروخا جو-أرض من الطراز بلو آرو (بي.إيه-7) استخدم على الأرجح في الهجوم الذي وقع قرب العاصمة طرابلس في 20 أبريل نيسان وأن مثل هذا السلاح مصمم لإطلاقه من طائرة مسيرة من الطراز وينج لونج.

وذكر المراقبون أيضا أن تسجيلا مصورا أظهر هجمات جوية أخرى على طرابلس كانت "على الأرجح بصواريخ جو-أرض".

وقال المراقبون في التقرير المقتضب الصادر بتاريخ الثاني من مايو أيار "تحقق اللجنة حاليا في الاستخدام المرجح لنسخ من الطائرات المسيرة وينج لونج على يد الجيش الوطني الليبي أو طرف ثالث يدعمه".

وأضافوا "إدخالها إلى ليبيا ... يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة من جانب طرف لم يُحدد حتى الآن".

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن صواريخ (بي.إيه-7) لا تستخدم سوى في الصين والإمارات وقازاخستان، لكنه أضاف أنها ربما تكون مستخدمة أيضا في بعض الدول التي تشغل طائرات وينج لونج المسيرة. وأضاف أن الصين والإمارات وقازاخستان ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والسعودية وصربيا وأوزبكستان تستخدم تلك الطائرات.

وتساند الإمارات ومصر حفتر وترى في قواته حصنا ضد الإسلاميين في شمال أفريقيا. ولم ترد بعثتا مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة على طلب تعليق على التقرير.

وفي حين تنتج الصين صواريخ (بي.إيه-7) وطائرات وينج لونج المسيرة فإن التقرير يشير إلى أنه "من شبه المؤكد" أن ذلك السلاح لم توفره بشكل مباشر "الشركة المصنعة أو الدولة العضو لأي طرف في ليبيا".

ووجد التقرير أن "من المرجح للغاية وجوده (في الصراع الليبي)بسبب تحويل (للوجهة) بعد التسليم قام بها المشتري الأصلي أو المالك التالي".