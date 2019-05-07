مسؤولون: أمريكا سترسل 4 قاذفات على الأرجح إلى الشرق الأوسط

صورة أرشيفية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:39 07/05/2019 حدث بتاريخ: 22:43 07/05/2019

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الثلاثاء إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال يوم الأحد إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على ”مؤشرات وتحذيرات“ مثيرة للقلق من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد ”بقوة لا تلين“ على أي هجوم.