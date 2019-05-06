أوجلان يحث قوات سوريا الديمقراطية على تجنب الصراع

راية عليها صورة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون خلال احتجاجات في سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 2:34 07/05/2019 حدث بتاريخ: 1:03 07/05/2019

أصدر الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان بيانا نادرا يوم الاثنين دعا فيه قوات سوريا الديمقراطية إلى حل مشكلاتها في سوريا دون صراع.

ويحظى أوجلان، مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ منتصف الثمانينيات، بتقدير كثير من المقاتلين الأكراد الذين يشكلون قوام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية جزء من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وشنت تركيا عمليتين عسكريتين ضد الوحدات في شمال سوريا.

وتلى بيان أوجلان وثلاثة من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني محاميان قالا إنه سمح لهما بمقابلته في سجن تركي يوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2011.

وجاء في البيان "نعتقد‭‭‭ ‬‬‬أنه في إطار قوات سوريا الديمقراطية، ينبغي السعي لحل المشكلات في سوريا بالابتعاد عن ثقافة الصراع مع وجود تطمينات دستورية في إطار وحدة الأراضي السورية".

وأضاف البيان أنه ينبغي وضع الحساسيات التركية في الحسبان في أي عمل نحو حل في سوريا.

ولعب أوجلان، المسجون منذ 20 عاما، دورا كبيرا في محادثات السلام بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني التي انهارت في 2015.