السودان: القوات السودانية تضبط أسلحة وأحزمة ناسفة خلال مداهمة عقار

محتجون سودانيون يشاركون في مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:39 06/05/2019 حدث بتاريخ: 0:05 07/05/2019

ذكرت وكالة أنباء السودان يوم الاثنين أن القوات السودانية ضبطت أحزمة ناسفة وأسلحة مزدوة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية خلال مداهمة عقار في العاصمة الخرطوم.

وقالت الوكالة إن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقارا بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

ولم يتضح إن كانت الأسلحة لها صلة بأي شكل من الأشكال بالأزمة السياسية الحالية في البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كانت قد جرت اعتقالات خلال المداهمة أو من يمتلك تلك الأسلحة.

وعزل الجيش الرئيس عمر البشير الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

وتتواصل الاحتجاجات التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. ويدير الجيش البلاد حاليا من خلال مجلس عسكري انتقالي.