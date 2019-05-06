محكمة بحرينية ترفض طلبا بعقوبة بديلة للناشط رجب

البحريني نبيل رجب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:09 06/05/2019 حدث بتاريخ: 14:10 06/05/2019

قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يوم الاثنين إن محكمة بحرينية رفضت التماسا تقدم به محامو رجب يطلب من المحكمة تغيير حكم السجن الذي يقضيه حاليا.

ويقضي رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، عقوبة السجن خمس سنوات بسبب كتابات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.

وقال المحامي محمد الجشي إن الالتماس رُفض مضيفا أنه كان قد تم التقدم بالالتماس في 30 أبريل نيسان في مسعى للاستفادة من قانون عقوبات بديل طبقته المملكة العام الماضي.