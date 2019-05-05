النائب العام السوداني: نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:33 05/05/2019 حدث بتاريخ: 21:33 05/05/2019

قال النائب العام بالسودان في بيان يوم الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.