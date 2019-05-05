الشرطة التونسية تقتل ثلاثة إسلاميين متشددين في سيدي بو زيد

الشرطة التونسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:23 05/05/2019 حدث بتاريخ: 12:23 05/05/2019

قال مصدر أمني لرويترز إن الشرطة التونسية قتلت ثلاثة إسلاميين متشددين في مدينة سيدي بو زيد بوسط تونس يوم السبت.

وأضاف أن الشرطة ضبطت أسلحة في العملية ولكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في ساعة مبكرة من صباح السبت إن قوات الأمن أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال ”إرهابي خطير“ الأسبوع الماضي.وأصبحت تونس هدفا للمتشددين بعد الإشادة بها بوصفها منارة للتغيير الديمقراطي بعد انتفاضة ضد زين العابدين بن علي في 2011.

وشهدت تونس ثلاثة هجمات رئيسية في 2015 من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس والثاني على شاطئ في مدينة سوسة. واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.