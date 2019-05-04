مقتل شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:39 04/05/2019 حدث بتاريخ: 13:39 04/05/2019

قتل شاب فلسطيني صباح السبت في غارة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، على ما أفاد الناطق بإسم وزارة الصحة في غزة.

وأكد اشرف القدرة في بيان "استشهاد المواطن عماد محمد نصير (22 عاما) جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن 4 آخرين اصيبوا في الغارة الجوية أحدهم وصفت جروحه بأنها "خطيرة".

وتتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي تجاه مواقع تابعة خصوصا لحركة حماس، وفي المقابل أطلقت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل عشرات الصواريخ والقذائف تجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية لحدود القطاع مع إسرائيل.