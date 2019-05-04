إسرائيل تشن ضربات جوية ردا على صواريخ أطلقها ناشطون من غزة

نظام القبة الحديدية يتصدى لصواريخ أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل يوم السبت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:13 04/05/2019 حدث بتاريخ: 12:15 04/05/2019

قال الجيش الإسرائيلي إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية يوم السبت مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 50 صاروخا أُطلقت على مدى نحو 30 دقيقة وإن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين إذ جرى اعتراض الكثير من الصواريخ كما هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية.

ويأتي تصاعد العنف بعد مقتل اثنين من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع يوم الجمعة في ضربة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الضربة كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود.

وقُتل فلسطينيان آخران يوم الجمعة خلال المظاهرات الأسبوعية، التي عادة ما تتسم بالعنف، على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.