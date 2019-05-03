الرئيس التونسي يمدد حال الطوارئ شهرا اضافيا

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:35 03/05/2019 حدث بتاريخ: 21:35 03/05/2019

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة تمديد حال الطوارئ شهرا اضافيا، علما بانها تسري في البلاد منذ العام 2015 اثر هجمات دامية استهدفت امنيين وسيّاحا.

وقالت الرئاسة في بيان "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حال الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من السادس من أيار/مايو الى الرابع من شهر حزيران/يونيو 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وحض السبسي البرلمان التونسي في آذار/مارس الفائت، على الاسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ كانون الثاني/يناير لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارىء في تونس استنادا الى مرسوم صدر عام 1978.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر شباط /فبراير البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".

ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع ابريل/نيسان الجاري تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمر المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية في الرابع من نيسان/ابريل.