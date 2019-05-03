وزير خارجية لبنان يعرب عن مخاوف بلاده من"صفقة القرن"

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:46 03/05/2019 حدث بتاريخ: 20:47 03/05/2019

أعرب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني اليوم الجمعة عن مخاوف بلاده مما يتردد عن صفقة القرن المتعلقة بموضوع الحل الفلسطيني.

وقال جبران باسيل:" لبنان متخوف مما يحكى عن صفقة العصر (القرن) في موضوع الحل الفلسطيني، لأنه معني بوجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، ومعني أكثر بما يتهدده من أزمات مالية واقتصادية، ووضعه تحت عبء الديون أو التلميح له بإمكانات مساعدته في هذا المجال، هو أمر مهم جداً بالنسبة لنا هو كياني ووجودي ولا بد من التنبيه منه".

وحذر باسيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسباني، جوزيب بوريل ، من تداعيات النزوح السوري الذي تعرض له لبنان على أوروبا، داعياً أوروبا واسبانيا إلى استدراك الأمر.

وقال باسيل، خلال استقباله نظيره الاسباني اليوم الجمعة إن " التعاون الاقتصادي مطلوب، لكن هناك عجز في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة اسبانيا، لذا نتمنى فتح الأسواق الاسبانية في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها. ولبنان افتتح خطا مباشرا للطيران بين بيروت ومدريد، ما يعزز العلاقات، وهو بوابة من بوابات الدخول الى امريكا اللاتينية يجب الاستفادة منه".

وفيما يتعلق بسورية، قال باسيل"كلنا نسعى الى حل سياسي يرتضيه السوريون ويساعد في تسريع العودة".

من جهته قال بوريل إن بلاده "مدركة تماما أن لبنان يستقبل اكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه، وندرك تماما تبعات هذا النزوح ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل ايضا الاجتماعية.. وقد بحثنا مع الوزير باسيل في مسألة تقديم حوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة، وندرك أهمية العمل على هذا المستوى، مع احترام كل المعايير الدولية ومعايير الامم المتحدة، ".