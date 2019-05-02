وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية وتعطل الحل السياسي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الخميس أن الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار.
وكتب على حسابه على موقع تويتر :"الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف/الإرهاب ودعم الاستقرار للخروج من الأزمة".
وأضاف، في تغريدة باللغة الإنجليزية، : "اتفاق أبوظبي وفر فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته، فإن الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي".