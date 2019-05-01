قطر: تشديد العقوبات على إيران يضر الدول المستهلكة للنفط

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:06 01/05/2019 حدث بتاريخ: 21:22 01/05/2019

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وقال الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف ”بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار“.