الحرس الثوري الإيراني والبحرية العراقية يبحثان إجراء مناورات مشتركة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:27 01/05/2019 حدث بتاريخ: 12:27 01/05/2019

استقبل قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري اليوم الأربعاء قائد القوة البحرية العراقية اللواء البحري الركن أحمد جاسم معارج، حيث بحث الجانبان عددا من الأمور من بينها إجراء مناورات بحرية مشتركة.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول تعزيز التعاون الدفاعي في المجالات البحرية بين البلدين وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي - البحري وتعزيز التنسيق بين القوات البحرية للبلدين والتعاون التعليمي والعلمي والبحثي وتبادل الخبرات الجامعية في قضايا العلوم البحرية والتعاون التقني والهندسة البحرية في شؤون البنى التحتية وتنفيذ مناورات بحرية مشتركة.

وفي اللقاء، قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري إنه "رغم جميع المؤامرات إلا أن العلاقة المميزة بين الشعبين الإيراني والعراقي قائمة نتيجة الاشتراكات الدينية والتقارب القومي".

ورأى تنكسيري أن "الجانبين يمكنهما عبر الوحدة، توفير الأمن لمنطقة الخليج الفارسي".

وأشار إلى "تضحيات مقاتلي جبهة المقاومة في محاربة الإرهاب التكفيري في المنطقة، خاصة في العراق"، مؤكدا على أن "التضامن والتنسيق والوحدة بين المسلمين ستفضي إلى عدم ظهور الجماعات التكفيرية كداعش".