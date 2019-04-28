فرنسا: جزائريون يتظاهرون في باريس للأسبوع العاشر على التوالي

جزائريون يتظاهرون في ساحة الجمهورية بباريس 10 مارس 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:57 28/04/2019 حدث بتاريخ: 21:59 28/04/2019

تظاهر مئات الجزائريين الأحد في باريس للأسبوع العاشر على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل رموز "نظام" الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويلتقي أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا كل أحد في ساحة الجمهورية بباريس وأحيانا في مدن فرنسية أخرى، للتعبير عن تضامنهم مع مظاهرات الجزائريين على الجانب الآخر من المتوسط.

ولم يثن سوء الأحوال الجوية والبرد والمطر هذا الأحد يزيد حميتوش الذي كان توجه ثلاث مرات إلى الجزائر للمشاركة في الاحتجاجات، من التظاهر في العاصمة الفرنسية.

وقال "هنا يأتي الجزائريون في فرنسا كل أحد للتعبير عن رفضهم لهذه المافيا التي تحتل البلاد، ونحن نطالب كما الشعب يطالب هذه المافيا بأن ترحل". وأضاف خلال التجمع الذي رفعت فيه الأعلام الجزائرية "لقد اندلعت ثورة ولن تتوقف سواء في الجزائر أو بين الجزائريين في الخارج".

من جهتها قالت حفيظة "هؤلاء (رموزالنظام) لن يتنحوا بسهولة (..) لكننا نقف لهم ونحن شجعان وسنكون هنا مهما تطلب الأمر من وقت".

ويعيش في فرنسا نحو 760 ألف مهاجر جزائري بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط مظاهرات شعبية حاشدة كل أسبوع بدأت بالمطالبة برحيل بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان، وباتت الآن تدعو لرحيل كافة رموز "النظام".