مصرع 12 شخصاً بينهم سبع عاملات في الحقول الزراعية في حادث سير في تونس

نساء يعملن في حقول زراعية في تونس في 20 ديسمبر 2018 في منطقة جندوبة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:31 27/04/2019 حدث بتاريخ: 15:38 27/04/2019

قضى 12 شخصاً بينهم سبع نساء كن في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في طريقهاّ إلى حقول كان يُفترض أن يعملن فيها، في حادث سير السبت في تونس، حسب ما أعلن الدفاع المدني ووزارة الصحة.

ووقع الحادث فجر السبت في السبالة في منطقة سيدي بوزيد المهمشة (وسط) بين شاحنة صغيرة تحمل دواجن وأخرى تقلّ عاملات في الأراضي الزراعية كنّ في طريقهنّ إلى مكان عملهنّ، حسب ما أوضح متحدث باسم الدفاع المدني معز تريعة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة شكري نفتي من جهته إنه سقط 12 قتيلاً بينهم سبع نساء وخمسة رجال، و21 جريحاً.

وتتراوح أعمار القتلى بين 18 و30 عاماً وبينهم سائقا الشاحنتين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة. ونُقل الجرحى إلى مستشفيات في سيدي بوزيد وصفاقس (شرق).

وعبّر عدد كبير من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاجهم على الظروف التي تخضع لها العاملات في المجال الزراعي أثناء نقلهنّ إلى مواقع عملهم، إذ إنه يتمّ تكديسهنّ في شاحنات صغيرة "مثل الماشية" حسب ما كتبت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم نساء في تونس بالكثير من الأعمال اليدوية في الحقول الزراعية، خصوصاً لأنهنّ يقبلن بأجور متدنية.