اصابة عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي قرب حدود غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:46 26/04/2019 حدث بتاريخ: 21:49 26/04/2019

أصيب عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل في الجمعة السادسة والخمسين لاحتجاجات "مسيرات العودة" على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان "أصيب 60 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال، بينهم 15 طفلا ومسعف ومصور صحافي (محلي) خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة الكبرى في الجمعة ال56".

وفي مؤتمر صحافي عقدته في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة "للاستعداد والتحضير لإحياء الذكرى السنوية ومرور 71 عاما على يوم النكبة" الذي يوافق 15 ايار/مايو المقبل.

وحذرت إسرائيل من "المماطلة" في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها قبل عدة أشهر بوساطة مصر.

وتابعت "وإلا فان جماهيرنا ستستأنف كافة الأشكال والابداعات الشعبية في حال التأخير" في اشارة ضمنية للطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد حارقة ومتفجرة.

وشارك عدة آلاف من الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة، حيث اقترب عشرات المتظاهرين من السياج الحدودي وقاموا برفع أعلام فلسطينية.