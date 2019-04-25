تونس: تعفن جرثومي أثناء تحضير مستحضر غذائي سبب وفاة 14 رضيعا

وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بن الشيخ

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:10 25/04/2019 حدث بتاريخ: 18:12 25/04/2019

كشف محمد الدوعاجي، رئيس لجنة التحقيق في أسباب وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، أن النتائج النهائية للتحقيق أثبت أن سبب وفاة الرضع هو تعفن جرثومي وقع أثناء تحضير المستحضر الغذائي في إحدى القاعات بين 4 و8 مارس/آذار المنقضي.

وقال في مؤتمر صحفي ظهر الخميس إنه ثبت عدم تناول الرضع أدوية أو مستحضرات طبية منتهية الصلاحية أو تحتوي مواد سامة. وأضاف أن العدد النهائي للوفيات هو 14 رضيعا.

وكان أعلن عن تسجيل وفاة 11 طفلا رضيعا بأحد أكبر المشافي في العاصمة تونس بين يومي 7 و8 مارس/آذار الماضي فيما مثل صدمة كبيرة للمجتمع التونسي، واستقال على إثرها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، كما فتحت النيابة تحقيقا فوريا للوقوف على ملابسات الحادث ومسبباته.

فيما قالت وزارة الصحة التونسية مساء السبت 9 مارس/آذار إن النتائج الأولية للأبحاث حول وفاة الرضع في مستشفى عمومي بالعاصمة بينت أن الوفيات يرجح أن تكون ناتجة "عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية". وكانت "المنظمة التونسية للأطباء الشبان" قد رجحت أن يكون المصل الذي قدم لهؤلاء الأطفال ملوثا.

حوادث مأساوية في قطاع الصحة العامة

وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها القطاع الطبي التونسي مأساة صحية، إذ اهتز الرأي العام التونسي قبل سنوات لما يعرف بقضية "الدعامات القلبية" ذهب ضحيتها عدد من التونسيين، إضافة إلى كارثة صحية أخرى، عرفت بقضية "البنج". وفي كل قضية تحصد العديد من الأرواح. وأمام توالي هذه القضايا المأساوية في القطاع الصحي، تظهر مسألة فشل الدولة في القطع معها.