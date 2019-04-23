الإمارات تستحدث وزارة "اللامستحيل" بدون وزير

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:00 23/04/2019 حدث بتاريخ: 16:06 23/04/2019

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء استحداث وزارة جديدة اسمتها "وزارة اللامستحيل".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن الوزارة الجديدة ستكون "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وأضاف في تغريدات على "تويتر": "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات" .

وتابع:" يحمل المستقبل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة، وطريقة عملها، والمستحيل ليس في قاموسنا، وليس جزءا من تفكيرنا ولن يكون جزءا من مستقبلنا".

يشار الى أن مجلس وزراء الإمارات يضم وزراء للسعادة، والذكاء الاصطناعي، والتسامح.