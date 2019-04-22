الحريري: التأخير في إنجاز موازنة لبنان سببه التمكن من التوافق حول أرقامها

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:12 22/04/2019 حدث بتاريخ: 21:30 22/04/2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال تصريحات صحفية عقب لقائه عصر اليوم الاثنين في "بيت الوسط" ، المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن التأخير في انجاز الموازنة سببه التمكن من التوافق حول أرقامها.

وأوضح الحريري أن السبب الأساسي لتأخير إنجاز الموازنة هو "لكي نستطيع التوافق جميعاً على الأرقام والتخفيضات التي سنجريها" معتبراً أن " موضوع الاقتصاد والنمو والإصلاح ليس لفريق واحد، بل لكل الفرقاء، وهم شركاء في هذا الاصلاح وأساس فيه، وكذلك بالنسبة إلى عملية التقشف التي نريد القيام بها."

وقال الحريري " إن الإصلاح يتطلب توافق جميع الأطراف المشاركة في مجلس الوزراء لأنه ليس باستطاعة أي مسؤول أن يقوم بمفرده بهذه المهمة."

وأضاف الحريري " صحيح أن هناك تقشفا، ولكن ليس صحيحاً أنه لن يكون هناك أموال في البلد. هذا التقشف سيؤدي طرح مشاريع "سيدر" كلها على طاولة مجلس الوزراء ، ومن ثم نبدأ بتنفيذ مشروع وراء مشروع وهذا هو الأساس، أي أن يكون النمو مع التقشف، وهكذا نكون وصلنا إلى الأرقام التي نسعى للوصول اليها".

من جهته، قال الربيعة " تأتي هذه الزيارة تأكيداً للعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، ومن خلال هذه الزيارة وبتوجيهات من خادم الحرميين الشريفين سوف يتم تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الاغاثي والإنساني في عدة مناطق للاجئين السوريين، وكذلك للشعب اللبناني الشقيق ."

وأضاف الربيعة "هذا العمل هو بداية لبرامج متعددة قادمة إن شاء الله ولاستمرار هذه العلاقة المتينة ليس فقط في المجال الانساني بل في كل المجالات ".

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني كان قد أعلن منذ أيام أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيء، داعياً إلى إقرار موازنة تقشفية هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.