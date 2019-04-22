استئناف الرحلات الجوية خلال النهار في مطار طرابلس

مطار معيتيقة الدولي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:48 22/04/2019 حدث بتاريخ: 17:48 22/04/2019

تستأنف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، بعد أن شغل فقط للرحلات الليلية منذ 8 نيسان/أبريل "لأسباب أمنية" اثر تعرضه للقصف كما أعلنت الإثنين السلطات الملاحية.

وقال المطار على صفحته الرسمية على فيسبوك "تلقينا الأمر بفتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي على مدار الساعة".

وكان هذا المطار الواقع شرق العاصمة الليبية تعرض في 8 الجاري لغارة جوية من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.

وكان حفتر شن هجوما على العاصمة الليبية في 4 الجاري للاستيلاء على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا.

وبعد عمليات القصف سيرت فقط من هذا المطار الرحلات الليلية بين الساعة 15:00 و06:00 ت غ.

كما أغلق لساعات ليل السبت الأحد بعد غارات جديدة.

وتتركز المعارك بين الجانبين منذ أسبوعين جنوب طرابلس. واضافة إلى المعارك على الأرض يشن الجانبان غارات جوية ويتبادلان الاتهامات باستهداف المدنيين.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارا جسيمة في 2014.

ومنذ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس وتركيا.

والشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي "لأسباب تتعلق بالسلامة".