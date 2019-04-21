مقتل 4 مهاجمين في إحباط عمل إرهابي على مركز تابع لأمن الدولة السعودي

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:17 21/04/2019 حدث بتاريخ: 19:18 21/04/2019

نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن السلطات قولها إن أربعة مهاجمين قتلوا يوم الأحد لدى إحباط هجوم على مركز للمباحث تابع لأمن الدولة في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة ”الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وتصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة“.

وتقع مدينة الزلفي الصغيرة على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض.

وقال المتحدث إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع مواد متفجرة وأغراض أخرى تركها المهاجمون خلال العملية.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها حتى الآن سيارة مفتوحة الأبواب عند نقطة تفتيش وجثتين ملطختين بالدماء في مكان قريب على الأرض. وتسنى سماع أصوات أعيرة نارية.

وقال تلفزيون العربية المملوك لسعوديين إن المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات وقنابل وزجاجات حارقة.

ويهاجم متشددون أهدافا أمنية في السعودية منذ سنوات بعدما سحقت السلطات نشاط تنظيم القاعدة قبل أكثر من عشر سنوات.

وفي العام الماضي، قُتل أحد رجال الأمن ومقيم من بنجلادش في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في مدينة بريدة القريبة كما قُتل رجل شرطة في هجوم منفصل بمدينة الطائف في غرب المملكة.