الصحة العالمية: نزوح أكثر من 30 ألف شخص وسط الصراع في طرابلس

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:53 21/04/2019 حدث بتاريخ: 12:19 21/04/2019

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن أكثر من 30 ألف شخص قد نزحوا بسبب الصراع الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس ، والذي يستعر منذ بداية الشهر.

وكتبت المنظمة على موقع " تويتر" أن 227 شخصا، على الأقل، قتلوا، في حين أصيب أكثر من 1125 آخرين في أعمال العنف.

وبدأ القتال ،الذي أثار مخاوف من صراع يتزايد سوءا في ليبيا، بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، قواته في 4 نيسان/ابريل الجاري، بالاستيلاء على طرابلس من أيدي الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة .

واندلعت المعارك بين الجانبين في ضواحي طرابلس منذ ذلك الحين.

وقال سكان إنه سُمِعَ دوي انفجارات قوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأنحاء طرابلس، يعتقد أنها نجمت عن قصف جوي.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية.

وأدى العنف أيضا إلى إغلاق مطار معيتيقة الدولي، شرقي طرابلس، لعدة ساعات.

يشار إلى أن هذا هو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية منذ تدمير مطار طرابلس في عام 2014 .