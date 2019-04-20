التحالف بقيادة السعودية يستهدف مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

مقاتلة تابعة لتحالف دعم الشرعية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:06 20/04/2019 حدث بتاريخ: 16:07 20/04/2019

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية هاجمت يوم السبت معسكرا يضم طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويدعم التحالف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون أواخر عام 2014.

وأفاد بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت لاحق يوم السبت بأن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم... عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع“.

وقال التحالف إن الغارات الجوية استهدفت كهفا يستخدمه الحوثيون لتخزين الطائرات المسيرة في معسكر بجوار المجمع الرئاسي الذي يسيطر عليه الحوثيون حاليا.

وقتلت الحرب اليمنية عشرات الآلاف من الأشخاص، سقط بعضهم في ضربات جوية للتحالف، ودفعت عشرة ملايين شخص إلى شفا مجاعة. ويعاني اليمن أيضا ثالث تفش كبير للكوليرا منذ بداية الصراع.

وتوصل طرفا الحرب خلال محادثات سلام قادتها الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر التي تعد شريان حياة لليمن يدخل منه الوقود والغذاء.

وصمدت الهدنة إلى حد بعيد لكن لم يتم سحب القوات بسبب عدم الثقة بين الطرفين مما أثار تساؤلات بشأن هدف الأمم المتحدة من إجراء مزيد من المحادثات للاتفاق على إطار عمل لمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب. ويستمر العنف ونزوح السكان في مناطق أخرى باليمن لا يشملها وقف إطلاق النار.