المرصد: عشرات القتلى في هجمات لداعش على الجيش السوري وحلفائه

عشرات القتلى في هجمات لداعش على الجيش السوري وحلفائه

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:32 20/04/2019 حدث بتاريخ: 12:32 20/04/2019

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت إن هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية على الجيش السوري وجماعات مسلحة متحالفة معه في وسط البلاد أودت بحياة 35 جنديا على مدى يومين.

وعلى الرغم من أن التنظيم المتشدد خسر آخر جيب من الأراضي كان تحت سيطرته في سوريا عند الباغوز القريبة من الحدود العراقية الشهر الماضي أمام قوات مدعومة من الولايات المتحدة فإن مقاتليه ما زالوا يتحصنون في الصحراء النائية بوسط سوريا.

وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن الهجمات تمثل أكبر عملية للتنظيم منذ خسارة الباغوز وتضمنت الهجوم على عدد من المواقع في وسط البلاد.

وأضاف أن الهجوم الأعنف كان على منطقة الكوم إلى الشمال من مدينة تدمر الصحراوية الأثرية حيث قتل مقاتلو الدولة الإسلامية 15 من قوات الجيش السوري والجماعات المتحالفة معه.

وأشار تنظيم الدولة الإسلامية في رسالة على وكالة أعماق للأنباء يوم الجمعة إلى أنه قتل 20 جنديا سوريا وأصاب آخرين في منطقة السخنة في كمين واشتباكات بين تدمر ودير الزور.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي تقارير عن هجمات التنظيم أو سقوط قتلى من القوى الموالية للحكومة في اشتباكات مع مقاتليه.