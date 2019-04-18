أمريكا تقول إنها تدعم الانتقال في السودان بقيادة مدنيين

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:49 18/04/2019 حدث بتاريخ: 21:54 18/04/2019

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى ”تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية“.

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.