وزير خارجية العراق: الاتفاق مع السعودية على التعاون الأمني

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:10 18/04/2019 حدث بتاريخ: 19:11 18/04/2019

نقلت قناة العربية المملوكة لسعوديين يوم الخميس عن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قوله إن الرياض وبغداد اتفقتا على التعاون في مجالي الأمن والمخابرات في الوقت الذي تشجع فيه الرياض بغداد على التخلص من نفوذ إيران في المنطقة.

وكان العراق في السابق أقرب لإيران القوة الشيعية الرئيسية في الشرق الأوسط ومنافسة السعودية على مد النفوذ في المنطقة.

جاء الإعلان خلال زيارة وفد عراقي بقيادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية.

وقال مكتب عبد المهدي يوم الخميس إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد يوم من أول زيارة رسمية يقوم بها للمملكة.

وجاء الاجتماع مع ولي العهد بعد لقائه بالملك سلمان يوم الأربعاء. وقال مكتبه إن الزعيمين وقعا 13 اتفاقا في مجالات منها التجارة والطاقة والتعاون السياسي دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.