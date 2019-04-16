قطر تدعو إلى فرض حظر للسلاح على حفتر قائد الجيش الوطني الليبي

خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:32 16/04/2019 حدث بتاريخ: 12:33 16/04/2019

قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى فرض حظر فعال للسلاح على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله في مقابلة إنه يشعر بالرضا بعد أن أبلغه نظيره الفرنسي بأن باريس تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع للمصالحة الوطنية في ليبيا.

وانحازت قوى إقليمية للأطراف المختلفة التي تتنافس على السلطة في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

ورد الشيخ محمد على سؤال عن كيف يمكن حل الصراع قائلا حسب ترجمة من الإيطالية إنه يمكن أن يحل عن طريق فرض حظر سلاح فعال على حفتر يمنع هذه الدول التي أمدته بالذخيرة والأسلحة الحديثة من الاستمرار في القيام بذلك.

وأشار فيما بعد إلى السعودية والإمارات ومصر وهي الدول الثلاث التي قطعت علاقاتها بقطر في عام 2017 في خلاف إقليمي.

وتعد مصر والإمارات أكبر داعمين لحفتر الذي اكتسب مكانته من محاربة الإسلاميين المتشددين وغيرهم من المعارضين في شرق ليبيا. وتقول السلطات في شرق ليبيا إن قطر تدعم منافسيها وهي الفصائل ذات الميول الإسلامية في غرب ليبيا.