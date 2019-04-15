المرصد السوري: وفاة 12 طفلا في مخيم الهول للنازحين بشرق الفرات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:41 15/04/2019 حدث بتاريخ: 16:39 15/04/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بوفاة 12 طفلاً في مخيم الهول أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة السورية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن ذلك جاء نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية في المخيم الذي يقطنه 73361 شخصا من العراق وسورية وجنسيات أوربية وآسيوية وأفريقية.

وحسب المرصد ، يرتفع بذلك عدد الوفيات من الاطفال داخل المخيم إلى 253 على الأقل منذ مطلع كانون ثان/ يناير الماضي وحتى أمس الأحد .

وأشار المرصد إلى أن المخيم ( الواقع في منطقة شرق الفرات ) يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) .