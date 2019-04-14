الجامعة العربية تؤيد خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان

جامعة الدول العربية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:46 14/04/2019 حدث بتاريخ: 21:14 14/04/2019

أيدت جامعة الدول العربية في بيان الأحد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي، بعد الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال البيان إن الجامعة أعربت عن "ارتياحها للخطوات الهامة التي أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي".

وأعلنت "تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني".

وبدأ الاحد وكأن المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين حيث طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية "أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".

وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالاحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".

كما دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان.