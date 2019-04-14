أبو ظبي تدعم قرارات المجلس العسكري الانتقالي في السودان

سودانية تقدم قارورة ماء لعسكري أثناء تجمع أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:55 14/04/2019 حدث بتاريخ: 10:58 14/04/2019

أعلنت الإمارات ليل السبت الأحد "دعمها وتأييدها" للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ورحبت بتسلم رجل السودان القوي الجديد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أن أبو ظبي "تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان".

وأكدت "دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني الخميس بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلسا عسكرياً انتقالياً" سيتولى السلطة لعامين.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبو ظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.