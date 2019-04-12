مقتل فتى فلسطيني بنيران اسرائيلية في اشتباكات على الحدود مع غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:54 12/04/2019 حدث بتاريخ: 19:54 12/04/2019

أعلن الناطق بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن فتى فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة خلال احتجاجات "مسيرة العودة" قرب الحدود مع إسرائيل في شمال القطاع.

وقال أشرف القدرة في بيان "استشهد الطفل ميسرة موسى أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة في البطن أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق جباليا".

وأضاف أن "نحو ثلاثين مواطنا آخر على الأقل بينهم مسعف أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال الإعتداءات وقمع فعاليات الجمعة ال54 لمسيرة العودة شرق قطاع غزة".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات التي يبدو أنها كانت أقل عنفا من سابقاتها.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان إلى "استمرار مسيرات العودة والحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها برفع الحصار وعودة اللاجئين إلى ديارهم" التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاما مع الاعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وطالبت الهيئة "الراعي المصري لتفاهمات التهدئة لوقف الإعتداءات الصهيونية".

وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها الشهر الماضي بوساطة مصر.