الجيش الجزائري يؤكد أنه "من غير المعقول" تسيير المرحلة الانتقالية دون مؤسسات تنظمها

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:39 10/04/2019 حدث بتاريخ: 16:39 10/04/2019

حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات.

وأضاف قايد صالح وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية (...) تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد".

وتأتي تصريحات رئيس أركان الجيش غداة ترسيم عبد القادر بن صالح الذي يرفضه المحتجون باعتباره أحد منتجات النظام، رئيساً للمرحلة الانتقالية.