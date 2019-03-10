الرئيس الفلسطيني يكلف القيادي في حركة فتح محمد اشتية تشكيل حكومة جديدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:03 10/03/2019 حدث بتاريخ: 16:03 10/03/2019

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد القيادي في حركة فتح محمد اشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، حسب ما أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ لوكالة فرانس برس.

وقال الشيخ في تصريح للوكالة "لقد سلم الرئيس عباس اشتية اليوم كتاب التكليف" بعد استقباله في مكتبه في رام الله ظهر الأحد.

من جهته قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح لوكالة فرانس برس، أن اشتية "سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة من هذه اللحظة".

ويمنح النظام الأساسي للمكلف بتشكيل الحكومة مدة اسبوعين للإعلان عن حكومته، وان تعذر ذلك يتم تمديد الفترة ثلاثة أسابيع إضافية.

ويأتي تعيين اشتية خلفا لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله الذي كان شكل حكومته عام 2014 ، وغلب على تلك الحكومة الطابع المهني الأمر الذي دفع إلى اطلاق إسم "حكومة التوافق الوطني" عليها كونها حظيت بموافقة كافة الفصائل الفلسطينية.