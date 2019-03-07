بوتفليقة يحذر المتظاهرين من "الفتنة" و"الفوضى"

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:00 07/03/2019 حدث بتاريخ: 17:00 07/03/2019

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من "الفتنة" و"الفوضى" وذلك في رسالة نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.

وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية" مضيفا "لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".