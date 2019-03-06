السجن 10 سنوات لاردنيين خططا لتنفيذ عملية مسلحة وقتل جنود اسرائيليين

محكمة أمن الدولة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:37 06/03/2019 حدث بتاريخ: 19:06 06/03/2019

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بالسجن عشرة أعوام مع الاشغال الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود اسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

ودانت المحكمة الأردنيين ب"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.

وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها فرانس برس أن الأردنيين قررا تنفيذ "عملية عسكرية إرهابية" على جنود اسرائيليين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وبسبب "الانتهاكات" التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الجيش الاسرائيلي.

واعترف الشابان وهما من سكان مدينة مادبا (32 كلم جنوب عمان) وفي العشرين من العمر، بأنهما خططا لتنفيذ العملية المسلحة وبأنهما كانا يعتزمان في حال اعترضهما جنود أردنيين إطلاق النار عليهم. وتمكن حرس الحدود الاردني من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في أيار/مايو الماضي.

وتفيد لائحة الاتهام أن المتهم الاول (25 عاما) "تولدت لديه فكرة تنفيذ عملية عسكرية إرهابية وتحديدا على حدود المملكة من الجهة الغربية في منطقة نهر الأردن (...) على أثر قرار الرئيس الاميركي نقل السفارة الاميركية الى القدس وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من قبل الجيش الاسرائيلي".

وتشيرا إلى أن "المتهم قرر تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الاردني المرابطين على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على اسلحتهم ومن ثم الدخول الى الجانب الاخر (من الحدود) وتنفيذ عملية عسكرية لاستهداف الجنود الاسرائيليين".

واوضحت أنه بعدما قرر تنفيذ العملية "عرض الفكرة على المتهم الثاني (28 عاما)الذي وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات".

وحسب اللائحة نفسها، بدأ المتهمين "بعدها معاينة المنطقة الحدودية من خلال الخرائط الموجودة على شبكة الانترنت والبحث عن الاسلحة اللازمة لتنفيذ العملية الا ان القاء القبض عليهما حال دون ذلك".

ويرتبط الاردن واسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.